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13:12   28 Января 2020
Россия

Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

Украинская компания «Южмаш» на протяжении двух лет закупает алюминий в России для производства ракет, в том числе американских. Так, по одному из контрактов купленный в РФ алюминий предназначался для создания космических ракет «Антарес» (США).

Последнее соглашение было заключено в январе текущего года, сказано в материалах госзакупок. По договору зарегистрированная в Москве компания «Альфа-металл» должна поставить в Днепропетровск 88,7 тонн алюминиевого проката. Сумма контракта составила 110 миллионов рублей. Дата окончания поставки — 31 декабря. 

Подобные соглашения «Южмаш» заключает с российской организацией с 2017 года. Контракт 2020 года не отвечает на вопрос, для чего закупается металл. Однако в договоре, заключенном годом ранее, говорится, что алюминий нужен для создания ракет-носителей Taurus II компании Orbital (США). В контракте отдельно сказано, что металл должен быть только российским, отвечающий стандартам качества, принятым в РФ. 

Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы построить ракеты для США

С 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» заключили четыре соглашения на поставку металла и биметаллических плит, изготавливаемые из алюминиевого сплава. Общая стоимость контрактов превышает 430 миллионов рублей. 

Предприятие «Южмаш» — это крупное украинское предприятие, занимающееся производством ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции. Организация работает с 1944 года и расположена в Днепре. Именно там производились ракеты «Зенит», а также ракетные двигатели РД-120, РД-8.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #южмаш

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