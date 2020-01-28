В движении «Сорок Сороков» приняли извинения Урганта и назвали его действия правильными

Глава православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что организация принимает извинения телеведущего Ивана Урганта и считают их искренними. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Царьград».

«Мы принимаем извинения Ивана. По крайней мере, хотим верить в то, что он извинился перед теми, кого оскорбил, искренне. В силу своей, насколько мы понимаем, атеистической сущности. Потому что верующий человек не будет над религией смеяться. И потом, если бы он был верующим, он бы понимал, что смеяться над Христом — это как смеяться над жертвами холокоста», — сказал он.

Кормухин добавил, что понимает отношение неверующего Урганта к Христу, который не так близок ведущему, как жертвы Холокоста. Однако, подчеркнул он, в многоконфессиональной и многонациональной стране люди должны уважать друг друга, пишет издание. При этом, по словам Кормухина, участники движения считают оптимальным полностью удалить скандальный эфир программы Урганта.

Ранее православное движение «Сорок Сороков» создало петицию, в которой выдвинул требование лишить Ивана Урганта гражданства России. Такая бурная реакция последовала на один из выпусков телепередачи, которую ведет Ургант, членам движения показались крайне неуместными его шутки.