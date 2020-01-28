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12:56   28 Января 2020
Россия

Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года

Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года

Власти Санкт-Петербурга введут сбор с иностранных туристов с 2021 года, об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова, туристический сбор коснется лишь зарубежных гостей. Сейчас ведется работа в этом направлении, ее завершат, и уже с 2021 года нововведение заработает.

Ранее Александр Беглов предложил ввести туристический сбор для гостей из-за рубежа, сумма составит 100 рублей в сутки. Президент РФ Владимир Путин такую идею поддержал. Все собранные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры и реставрацию исторических зданий, в том числе и тех, которые имеют сложный фасад.

За 2018 года Северную столицу посетили более 8,2 миллиона туристов, из них почти четыре миллиона  — гости из зарубежных стран. Ожидается, что по итогам 2019 года цифра превысит девять миллионов человек. Осенью в Петербурге ввели режим электронной визы, которая доступна для жителей 53 стран, в том числе всем жителям ЕС.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #туризм #общество #беглов

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