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12:52   28 Января 2020
Россия

Видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьеве, появилось в Сети

Видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьеве, появилось в Сети

Видео допроса мужчины, который оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, опубликовано в Сети.

Напомним, два мальчика 2011 и 2014 годов рождения, прилетевшие в Москву из Хабаровска, были оставлены отцом в аэропорту Шереметьево с запиской о том, что из-за сложного финансового положения он не может продолжать заботиться о детях. Мужчина попросил временно поместить их под опеку государства.

СК РФ возбудил уголовное дело. Выяснилось, что мать детей, которая в последнее время жила отдельно и не поддерживала отношений ни с бывшим мужем, ни с сыновьями, ничего о ситуации не знала. Позже она заявила, что готова забрать их.

Детям купили билеты обратно в Хабаровск.

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Автор: Арсений Аскольский
#дети #шереметьево

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