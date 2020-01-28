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12:44   28 Января 2020
Россия

Собянин рассказал, как Москва готовится к борьбе с коронавирусом

Собянин рассказал, как Москва готовится к борьбе с коронавирусом

Больницы и аптеки Москвы готовы к возможной борьбе с коронавирусом. Власти столицы дополнительно закупят медоборудование и защитные костюмы для врачей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя на официальном сайте во вторник, 28 января. 

По словам градоначальника, в столичных больницах и аптеках находится достаточное количество лекарств и других средств защиты от потенциальной угрозы. Но власти усилят подготовку, подчеркнул он. 

«Мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам», — написал мэр Москвы. 

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который располагается в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. В Китае число заразившихся достигло 4515 человек, из них более 100 скончались. Ежедневно фиксируются случаи заражения за пределами КНР. Так, пневмонией нового типа успели заразиться в США, Канаде, Японии, Гонконге, Германии, Франции и других странах.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #коронавирус

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