Король Бельгии Альберт II признал биологическое отцовство своей внебрачной дочери

Король Бельгии Альберт II, отрекшийся в пользу старшего сына Филиппа, признал результаты ДНК-теста, который признал его отцом Дельфины Боэль. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

«Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — процитировала RTBF слова адвокатов Альберта II.

Однако, монарх не признал отцовство в общественном смысле. Он подчеркнул, что с самого рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Известно, что мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее настоящий отец. Только в 18 лет Дельфина узнала, что ее биологическим родителем является не бывший муж матери, потомственный промышленник Жак Боэль, а король Бельгии. Внебрачные отношения ее матери и Альберта II продолжались около 16 лет, однако монарх не желал признавать ребенка.

Боэль начала судебное разбирательство еще в 2013, когда Альберт II как действующий глава страны имел полный иммунитет. Затем он отрекся в пользу своего старшего сына Филиппа, но сохранил титул короля, утратив неприкосновенность. По данным различных СМИ, юридический отец Боэль исключил ее из завещания, однако после выявленного родства с Альбертом II она сможет претендовать на часть наследства.