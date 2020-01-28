Бальбек посоветовал Зеленскому оставаться актером, а не плевать в лицо ветеранам ВОВ

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу плюнул в лицо ветеранам ВОВ, высказавшись о том, что СССР являлся одним из виновников Второй мировой войны.

Ранее Зеленский заявил, что Польша и польский народ первыми почувствовали «сговор тоталитарных режимов», который якобы привел к началу Второй мировой войны и запустил «смертоносный маховик Холокоста». Говоря об освобождении Аушвица, украинский лидер не упомянул СССР, но рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

Руслан Бальбек посоветовал украинскому президенту оставаться блестящим актером и не заниматься политиканством. По мнению парламентария, Зеленский плюнул в лицо всем оставшимся в живых ветеранам, обвиняя в том, что они самоотверженно боролись с нацизмом.

«Мы уже давно наблюдаем, как развивается политическая драма украинского президента: он вприпрыжку готов бежать к тем, кто пообещает инвестиции и якобы дружбу с Киевом, тем более что украинская власть уже забыла, кто и какими силами освобождал столицу Незалежной», — резюмировал депутат Госдумы.

Также парламентарий добавил, что президент Украины действует по логике нацистов, мечтающих натравить друг на друга народы СССР.