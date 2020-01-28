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12:42   28 Января 2020
Россия

Законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей внесли в ГД

Законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей внесли в ГД

Авторы проекта закона предлагают включить налоговые декларации в перечень необходимых для предоставления ипотечных каникул документов. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Наталья Костенко, которая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами.

По ее словам, соответствующие поправки предложили внести в закон «О потребительском кредите (займе)». Сейчас, согласно законодательству, оформить ипотечные каникулы вправе лишь трудоустроенные россияне, которые для подтверждения снижения дохода предоставляют банку справку по форме 2НДФЛ.

Законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей внесли в ГД

Однако недоработка законодателя привела к тому, что банки отказывают в предоставлении ипотечных каникул предпринимателям и самозанятым, которые подтверждают доход налоговыми декларациями, книгой учета доходов или иными документами, объяснила Костенко.

Законопроект позволит включить налоговые декларации в перечень документов, которые необходимы для предоставления ипотечных каникул. Речь идет о декларации с отметкой налогового органа о принятии или книге учета доходов индивидуального предпринимателя. Предполагается, что декларации и книги учета доходов предоставят заемщиками за текущий и предшествующий годы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ипотека #гд #предприниматели

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