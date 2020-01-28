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12:21   28 Января 2020
Россия

Сборная России по биатлону может сократиться вдвое в следующем сезоне

Сборная России по биатлону может сократиться вдвое в следующем сезоне

Число биатлонистов российской сборной может сократиться вдвое, если Союз биатлонистов России (СБР) примет решение проводить все тренировочные сборы за рубежом. Об этом заявил глава СБР Владимир Драчев.

Перед началом сезона на централизованную подготовку в женскую и мужскую команды были включены по 16 человек. Ранее сборная России установила антирекорд – команда не занимала призовые места на Кубках мира в течение 26 гонок. Драчев отметил, что руководство пытается понять, в чем причина достижений, к примеру, команды французов и других спортсменов, улучшающих результаты по ходу сезона. Глава СБР обратил внимание, что российская сборная может начать тренироваться по их методике.

«Надо еще посмотреть, пойдет ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже тысячи метров, они тренируются только на высоте. Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине», — заявил Драчев.

По словам главы ведомства, российские тренировочные базы не идут на пользу сборной страны по биатлону. Команда пыталась заниматься в Сочи, но результаты тренировок только ухудшились. Сейчас руководство сборной анализирует все тренировочные площадки.

Если Союз биатлонистов России примет решение тренироваться на базах за рубежом, то состав сборной сократится вдвое – тренировать будут только восемь человек, с упором на основной состав.

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Автор: Роман Самойлов
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