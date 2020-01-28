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12:17   28 Января 2020
Россия

Сотрудники РЖД на Дальнем Востоке получили маски, антисептики и перчатки

Сотрудники РЖД на Дальнем Востоке получили маски, антисептики и перчатки

Сотрудники РЖД на Дальнем Востоке получили маски, антисептики и перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом на территориях, близких к Китаю. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщает РЖД, всем тем, кто работает с пассажирами, в том числе кассирам, выданы маски, перчатки и антисептики для предосторожности и профилактики. На территории вокзалов дезинфицируют помещения и проветривают их. Кроме того, на вокзалах проверены системы вентиляции.

Также на каждом вокзале дежурит врач, а в медпункты завезли противоэпидемические лекарства. Всем пассажирам перед отправкой рассказывают о мерах профилактики, в поездах также все тщательно дезинфицируется.

По официальным данным, в Китае 4515 заболевших новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, из них 976 — в критическом состоянии. Скончались 106 человек. При этом есть и вылечившиеся — их 60.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #профилактика #общество #ржд #коронавирус

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