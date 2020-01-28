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12:27   28 Января 2020
Россия

Минтруд признал законной пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору

Минтруд признал законной пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору

Омский Минтруд назвал законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей экс-губернатору Леониду Полежаеву.

Ранее в СМИ появился документ за подписью министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, согласно которому бывший глава региона с 1 января будет получать в качестве надбавки ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 224 тысячи 506 рублей 83 копейки.

Публикации вызвали общественный резонанс. В ведомстве подтвердили, что пенсия за выслугу лет начисляется по указу, принятому в августе 2011 года, во время работы Полежаева на посту главы региона. В Минтруде напомнили, что в 2016 году Верховный суд подтвердил законность этих выплат.

Полежаев возглавлял Омскую областью с 1990 года по 2012 годы.

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Автор: Арсений Аскольский
#пенсия #омская область

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