Минтруд признал законной пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору

Омский Минтруд назвал законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей экс-губернатору Леониду Полежаеву.

Ранее в СМИ появился документ за подписью министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, согласно которому бывший глава региона с 1 января будет получать в качестве надбавки ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 224 тысячи 506 рублей 83 копейки.

Публикации вызвали общественный резонанс. В ведомстве подтвердили, что пенсия за выслугу лет начисляется по указу, принятому в августе 2011 года, во время работы Полежаева на посту главы региона. В Минтруде напомнили, что в 2016 году Верховный суд подтвердил законность этих выплат.

Полежаев возглавлял Омскую областью с 1990 года по 2012 годы.