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12:28   28 Января 2020
Россия

Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Россия пытается «переписать» историю в «угоду своим целям». Такое мнение высказал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас перед встречей с военнослужащими Вооруженных сил Польши. Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА Новости. 

По словам Пыллуасса, Эстония и Польша остаются верными союзниками в НАТО и ЕС, разделяя взгляды на историю и угрозы безопасности в современном мире. 

«У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать историю в угоду своим целям», — заявил он. 

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «страшной ложью» тезис в статье о Второй мировой войне премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Красная армия не освобождала Варшаву. 

24 января депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по городам-героям РФ вице-президенту США Майку Пенсу, который, по ее мнению, постыдился признать подвиг советских солдат.

22 января российский лидер Владимир Путин сообщил о желании открыть в Санкт-Петербурге центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы «заткнуть рот» тем, кто пытается переписать историю.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #польша #эстония #политика #общество

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