Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Россия пытается «переписать» историю в «угоду своим целям». Такое мнение высказал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас перед встречей с военнослужащими Вооруженных сил Польши. Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА Новости.

По словам Пыллуасса, Эстония и Польша остаются верными союзниками в НАТО и ЕС, разделяя взгляды на историю и угрозы безопасности в современном мире.

«У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать историю в угоду своим целям», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «страшной ложью» тезис в статье о Второй мировой войне премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Красная армия не освобождала Варшаву.

24 января депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по городам-героям РФ вице-президенту США Майку Пенсу, который, по ее мнению, постыдился признать подвиг советских солдат.

22 января российский лидер Владимир Путин сообщил о желании открыть в Санкт-Петербурге центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы «заткнуть рот» тем, кто пытается переписать историю.