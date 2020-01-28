Путин подписал указ о госполитике в космической сфере

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госполитике в сфере космической деятельности. Об этом заявил первый замгендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

«Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности», — сообщил Урличич.

Заявление было сделано в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Павловича Королева. Они проходят в МГТУ имени Баумана с 28 по 31 января. Участие в чтениях принимают студенты профильных вузов, а также ученые и специалисты космической отрасли.