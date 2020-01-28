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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

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 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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11:59   28 Января 2020
Россия

Путин подписал указ о госполитике в космической сфере

Путин подписал указ о госполитике в космической сфере

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госполитике в сфере космической деятельности. Об этом заявил первый замгендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

«Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности», — сообщил Урличич.

Заявление было сделано в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Павловича Королева. Они проходят в МГТУ имени Баумана с 28 по 31 января. Участие в чтениях принимают студенты профильных вузов, а также ученые и специалисты космической отрасли.

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Автор: Роман Самойлов
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