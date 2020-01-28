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12:18   28 Января 2020
Россия

Роскосмос планирует запустить космический «буксир» с ядерным двигателем

Роскосмос планирует запустить космический «буксир» с ядерным двигателем

Роскосмос планирует в 2030 году запустить на орбиту космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич в ходе научной конференции по космонавтике «Королевские чтения». По его словам, после Роскосмос приступит к серийному производству и коммерческому использованию космического «буксира» с ядерным двигателем.

«Запуск космического аппарата с ядерной энергоустановкой запланировали на 2030 год», — добавил Юрий Урличич.

Ранее Роскосмос завершил первый проект по созданию уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, который предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным «буксиром» построят на космодроме Восточный и введут в эксплуатацию 2030 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #ядерный двигатель #роскосмос

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