Роскосмос планирует запустить космический «буксир» с ядерным двигателем

Роскосмос планирует в 2030 году запустить на орбиту космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич в ходе научной конференции по космонавтике «Королевские чтения». По его словам, после Роскосмос приступит к серийному производству и коммерческому использованию космического «буксира» с ядерным двигателем.

«Запуск космического аппарата с ядерной энергоустановкой запланировали на 2030 год», — добавил Юрий Урличич. Ранее Роскосмос завершил первый проект по созданию уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, который предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным «буксиром» построят на космодроме Восточный и введут в эксплуатацию 2030 году. #ElektroL No. 3 satellite – one month in space ???? On December 24, 2019, Elektro-L No. 3 satellite Russian hydrometeorological satellite successfully took off from the #Baikonur Cosmodrome — https://t.co/uvrD5MA3qR All the service systems are working as expected ???? https://t.co/m4CkCgfTIQ — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 28, 2020