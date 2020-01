Роскосмос планирует запустить космический «буксир» с ядерным двигателем

Ранее Роскосмос завершил первый проект по созданию уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, который предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным «буксиром» построят на космодроме Восточный и введут в эксплуатацию 2030 году.

#ElektroL No. 3 satellite – one month in space ???? On December 24, 2019, Elektro-L No. 3 satellite Russian hydrometeorological satellite successfully took off from the #Baikonur Cosmodrome — https://t.co/uvrD5MA3qR All the service systems are working as expected ???? https://t.co/m4CkCgfTIQ