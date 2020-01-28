Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

 Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года

Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

 Лавров призвал не щадить террористов в Идлибе

Лавров призвал не щадить террористов в Идлибе
Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

Украинский «Южмаш» закупил алюминий в РФ, чтобы сделать ракеты для США

 Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года

Беглов заявил, что в Петербурге введут сбор с иностранных туристов с 2021 года
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

 Лавров призвал не щадить террористов в Идлибе

Лавров призвал не щадить террористов в Идлибе
12:02   28 Января 2020
Россия

Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за застройку побережья Крыма

Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за застройку побережья Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести уголовное наказание за самовольную застройку побережья полуострова. Предложения будут внесены в парламент и правительство, подчеркнул он на встрече с депутатами Госдумы от Крыма.

По словам Аксенова, помимо уголовной ответственности также нужно взыскивать нанесенный ущерб. Он напомнил, что у местной власти есть все рычаги для недопущения незаконной застройки, но процесс часто не контролируется.

«Главная проблема сейчас — бесконтрольность, обнаружение происходит на этапе, когда уже выгнали два этажа и теперь нужно все это за бюджетные деньги сносить», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Аксенов заявлял о необходимости выявлять самострои на стадии котлована.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#аксенов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...