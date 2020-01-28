Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за застройку побережья Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести уголовное наказание за самовольную застройку побережья полуострова. Предложения будут внесены в парламент и правительство, подчеркнул он на встрече с депутатами Госдумы от Крыма.

По словам Аксенова, помимо уголовной ответственности также нужно взыскивать нанесенный ущерб. Он напомнил, что у местной власти есть все рычаги для недопущения незаконной застройки, но процесс часто не контролируется.

«Главная проблема сейчас — бесконтрольность, обнаружение происходит на этапе, когда уже выгнали два этажа и теперь нужно все это за бюджетные деньги сносить», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Аксенов заявлял о необходимости выявлять самострои на стадии котлована.