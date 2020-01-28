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11:47   28 Января 2020
Россия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщает, что на станции Мегет Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем.

Ранее Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщало о сходе 10 вагонов. Пострадавших нет, по факту ЧП началась проверка.

«Сегодня, 28 января, в 13:22 (8:22 по Москве) по местному времени в районе станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем», — сообщили в ведомстве.

Угрозы экологии нет. Шесть единиц техники и 45 человек работают на месте ЧП. Для помощи в работах выехали восстановительные поезда из Нижнеудинска, Иркутска, Зимы и Слюдянки.

Из-за аварии могут быть задержаны пассажирские поезда. В данный момент на 40 минут остановлено движение поезда №7106 (Зима — Иркутскт).

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Автор: Роман Самойлов
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