Депутат Госдумы заявил, что верующие не удовлетворены извинениями Урганта

Депутат Госдумы Николай Земцов заявил, что верующие не удовлетворены извинениями телеведущего Ивана Урганта, оскорбившего их чувства. По мнению парламентария, извинения не были искренними.

Ранее в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» ее главный ведущий прокомментировал жалобу на него в Генпрокуратуру за оскорбление чувств верующих. Он отметил, что его неудачная шутка не была запланированной акцией и неоднократно попросил принять его извинения.

По мнению Земцова, когда люди извиняются, главным критерием является искренность, чего не было видно у Урганта.

«Формат, в котором он принес свои извинения, с этим хохотом за кадром, он не предполагает никакой искренности. Он просто опять посмеялся. Он не понял всей серьезности той области, в которую он вошел, и той даты, во время которой это все произошло — это Рождество Христово», — передает слова Николая Земцова NEWS.ru.

Парламентарий считает, что верующие не будут удовлетворены такими извинениями. Депутат добавил, что Ургант привел в пример кадр из известного фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик «идет» по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке, вздернутыми, как религиозное знамя. Земцов уверен, что этот пример представляет собой юмор в стране, где была пропаганда атеизма.