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 Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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11:40   28 Января 2020
Россия

Росстат назвал самые «трудящиеся» регионы России

Росстат назвал самые «трудящиеся» регионы России

Калининградская область заняла первое место в списке самых трудящихся регионов страны — жители области работают в среднем 39,2 часа в неделю. О других данных Росстата за третий квартал 2019 года сообщает NEWS.ru.

После Калининградской области следуют Еврейская автономная (39,1), Воронежская (39) и Рязанская области (39). Жители тратят много времени на работу также в Республике Марий Эл, Севастополе и Саратовской области (в среднем 38,3 часа в неделю).

Меньше всего времени на работу тратят жители в Республике Алтай — всего 33 часа в неделю. В среднем по всей стране, россияне работают 37,1 часа в неделю.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель. Много выходных выпадают на весну, также короткая неделя будет летом в связи с празднованием Дня России и в ноябре из-за Дня народного единства.

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Автор: Роман Самойлов
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