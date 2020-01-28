Росстат назвал самые «трудящиеся» регионы России

Калининградская область заняла первое место в списке самых трудящихся регионов страны — жители области работают в среднем 39,2 часа в неделю. О других данных Росстата за третий квартал 2019 года сообщает NEWS.ru.

После Калининградской области следуют Еврейская автономная (39,1), Воронежская (39) и Рязанская области (39). Жители тратят много времени на работу также в Республике Марий Эл, Севастополе и Саратовской области (в среднем 38,3 часа в неделю).

Меньше всего времени на работу тратят жители в Республике Алтай — всего 33 часа в неделю. В среднем по всей стране, россияне работают 37,1 часа в неделю.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель. Много выходных выпадают на весну, также короткая неделя будет летом в связи с празднованием Дня России и в ноябре из-за Дня народного единства.