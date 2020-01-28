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11:48   28 Января 2020
Россия

Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

РФ с 1 июля 2019 года по 23 января 2020 года экспортировала 26,1 миллиона тонн зерновых культур, что ниже уровня прошлого сезона на 15,5 процента. Об этом сообщил представитель министерства сельского хозяйства. По его словам, по состоянию на 24 января 2018–2019 сельскохозяйственного года РФ экспортировала 30,9 миллиона тонн зерна.

«На 23 января 2020 года в 2019–2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 26,1 миллиона тонн», — добавили в Минсельхозе РФ.

Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

По информации Международного совета по зерну, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5 процента протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 23 января составила 231 доллар за тонну (или более 14 тысяч рублей), увеличившись за неделю на шесть долларов (на 2,7 процента).

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельскохозяйственного года сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Европейского союза.

Минсельхоз РФ ожидает, что с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года экспорт российского зерна составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экспорт #минсельхоз #зерно

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