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12:29   28 Января 2020
Россия

Водолацкий считает, что удобство «цифровой экономики» требует законодательной защиты

Водолацкий считает, что удобство «цифровой экономики» требует законодательной защиты

Кража данных  клиентов популярной сети магазинов «Красное & Белое» в очередной раз показала, что России нужны законы, которые защитят ее граждан в Сети. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Данные клиентов сети «Красное & белое» оказались в открытом доступе, попав в интернет. Так, 17 миллионов фамилий, дат рождения и номеров телефонов оказались незащищенными. А часть из них с сентября 2019 года была выставлена на продажу в даркнете на форуме «Дубликаты». Эти сведения обычно интересны мошенникам, которые затем выманивают CVV-коды банковских карт и списывают с них средства. 

Депутат Виктор Водолацкий убежден, что именно защите персональных данных россиян от подобных махинаций и вызывает принятие новых законов по контролю Всемирной сети.

«Российское руководство смотрит в будущее, пытаясь эти угрозы предотвратить – в том числе, на законодательном уровне. Именно поэтому в последние годы принимаются законы для регулирования во Всемирной сети – по защите персональных данных, о суверенном интернете и другие», — отметил он.

Водолацкий добавил, что утечка личных данных влечет за собой мошенничество, а отключение страны от различных серверов нанесет, по его словам, серьезный удар по банковской системе и целому ряду различных важных государственных функций.

«Законодательные инициативы в интернете защищают каждого россиянина и страну в целом. Но когда такие проекты начинают критиковать, заявляя о неких нарушениях прав граждан, люди часто не понимают: завтра жертвой мошенников в Сети может стать каждый из них, и тогда пострадавшие заявят, что власти их не защитили», — заключил собеседник издания.

Закон о суверенном интернете предполагает перестройку маршрутизации трафика в России так, чтобы сократился объем данных, передаваемых заграницу. После этого в ситуации вынужденного отключения России от интернета все важные государственные сервисы продолжат работу.

Водолацкий считает, что удобство «цифровой экономики» требует законодательной защиты

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что попытки российского руководства увеличить свое влияние в Сети и устранить угрозы встречаются протестом. Как правило, по словам депутата, такие инициативы встречаются обвинениями в ограничении свободы слова со стороны провокаторов, работающих искусственно и за деньги.

«Если вникнуть, раздувают подобную шумиху каждый раз представители так называемой "либеральной общественности", активно используя для этого СМИ, готовые за деньги опубликовать что угодно», — заявил он и добавил, что сейчас Госдума планирует рассмотрение новых инициатив по защите персональных данных россиян.

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Автор: Лев Собакин
#суверенный интернет

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