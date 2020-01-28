Водолацкий считает, что удобство «цифровой экономики» требует законодательной защиты

Кража данных клиентов популярной сети магазинов «Красное & Белое» в очередной раз показала, что России нужны законы, которые защитят ее граждан в Сети. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Данные клиентов сети «Красное & белое» оказались в открытом доступе, попав в интернет. Так, 17 миллионов фамилий, дат рождения и номеров телефонов оказались незащищенными. А часть из них с сентября 2019 года была выставлена на продажу в даркнете на форуме «Дубликаты». Эти сведения обычно интересны мошенникам, которые затем выманивают CVV-коды банковских карт и списывают с них средства.

Депутат Виктор Водолацкий убежден, что именно защите персональных данных россиян от подобных махинаций и вызывает принятие новых законов по контролю Всемирной сети.

«Российское руководство смотрит в будущее, пытаясь эти угрозы предотвратить – в том числе, на законодательном уровне. Именно поэтому в последние годы принимаются законы для регулирования во Всемирной сети – по защите персональных данных, о суверенном интернете и другие», — отметил он.

Водолацкий добавил, что утечка личных данных влечет за собой мошенничество, а отключение страны от различных серверов нанесет, по его словам, серьезный удар по банковской системе и целому ряду различных важных государственных функций.

«Законодательные инициативы в интернете защищают каждого россиянина и страну в целом. Но когда такие проекты начинают критиковать, заявляя о неких нарушениях прав граждан, люди часто не понимают: завтра жертвой мошенников в Сети может стать каждый из них, и тогда пострадавшие заявят, что власти их не защитили», — заключил собеседник издания.

Закон о суверенном интернете предполагает перестройку маршрутизации трафика в России так, чтобы сократился объем данных, передаваемых заграницу. После этого в ситуации вынужденного отключения России от интернета все важные государственные сервисы продолжат работу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что попытки российского руководства увеличить свое влияние в Сети и устранить угрозы встречаются протестом. Как правило, по словам депутата, такие инициативы встречаются обвинениями в ограничении свободы слова со стороны провокаторов, работающих искусственно и за деньги.