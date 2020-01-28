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11:28   28 Января 2020
Россия

Россия испытывает острый дефицит программистов и специалистов-аналитиков

Россия испытывает острый дефицит программистов и специалистов-аналитиков

Россия испытывает острый дефицит программистов и специалистов-аналитиков, которые необходимы стране для развития цифрового бизнеса. Об этом заявил общественный уполномоченный по цифровым технологиям в городе Москве Сергей Козарезов.

По слова Козарезова, это связано с тем, что крупные финансовые структуры и корпорации привлекают в свои ряды лучших специалистов.

«Наблюдается повышенный спрос на разработчиков, способных написать платформенные решения для систем по управлению производством, транспортом, связью. Темпы цифровизации в стране заметно замедляются», — передает слова Сергея Козарезова NEWS.ru.

Эксперт говорит, что все лучшие специалисты трудятся в «Яндексе» и Сбербанке. По словам Козарезова, на руки такие программисты получают от 250 тысяч рублей и выше, они же отслеживают успехи молодых специалистов и забирают к себе, когда они проявляют способности в небольших компаниях. Аналитик отмечает, что в Сбербанке работает до десяти тысяч хороших программистов, в «Яндексе» — порядка четырех тысяч.

«Российские университеты не имеют достаточной технической базы чтобы готовить таких специалистов. Это тоже большая, многослойная проблема», — говорит Козарезов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #программисты #общество #программирование #цифровизация

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