Россия испытывает острый дефицит программистов и специалистов-аналитиков, которые необходимы стране для развития цифрового бизнеса. Об этом заявил общественный уполномоченный по цифровым технологиям в городе Москве Сергей Козарезов.

По слова Козарезова, это связано с тем, что крупные финансовые структуры и корпорации привлекают в свои ряды лучших специалистов.

«Наблюдается повышенный спрос на разработчиков, способных написать платформенные решения для систем по управлению производством, транспортом, связью. Темпы цифровизации в стране заметно замедляются», — передает слова Сергея Козарезова NEWS.ru.

Эксперт говорит, что все лучшие специалисты трудятся в «Яндексе» и Сбербанке. По словам Козарезова, на руки такие программисты получают от 250 тысяч рублей и выше, они же отслеживают успехи молодых специалистов и забирают к себе, когда они проявляют способности в небольших компаниях. Аналитик отмечает, что в Сбербанке работает до десяти тысяч хороших программистов, в «Яндексе» — порядка четырех тысяч.