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Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

 Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности
11:24   28 Января 2020
Весь мир

Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Российские военнослужащие устроили очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Шара провинции Даръа на юге Сирии. В ней также участвовал общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Об этом сообщает ФАН во вторник, 28 января. Отмечается, что местные жители получили продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.

Военнослужащие подарили школьниками канцелярские принадлежности. Кроме того, военные врачи оказали жителям квалифицированную медпомощь. Безопасность акции обеспечивала военная полиция РФ.

Военные РФ устроили очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Директор местной школы рассказал, что в Джебабе прекрасно помнят поддержку и помощь со стороны России в первые месяцы перехода провинции под контроль правительственных сил в 2018 году.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #гумпомощь #военные

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