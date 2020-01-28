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 Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности
11:24   28 Января 2020
Весь мир

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Издание Libya Alhadath сообщает, что в аэропорт Мисураты прилетел самолет африканский авиалиний, на борту которого находились турецкие офицеры. Это означает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган публично нарушил договоренности, принятые на международной конференции по Ливии в Берлине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прибытие африканского самолеты в Мисурату подтвердил министр связи и информационных технологий так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Анвар аль-Фитури. 40 офицеров ВС Турции находилось на борту.

По итогам конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что участники конференции не должны поддерживать ни одну из сторон конфликта в Ливии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал несущественными обязательства по ливийскому вопросу и направил своих офицеров в страну.

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Стоит обратить внимание, что несколько дней спустя лидер боевиков ПНС Ливии Файез Саррадж обвинил ОАЭ в поддержке командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В интервью изданию Al Jazeera Саррадж поставил под сомнение причины, которые побудили ОАЭ разместить военную базу на востоке страны. Главарь ПНС заявил, что Абу-Даби вмешивается «в дела его страны, поддержав военного командира-отступника Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии».

Вмешательство других стран в гражданский конфликт в Ливии – это уже грубое нарушение принципов международного права. Обвинения Сарраджа выглядят комично, ведь пока он сетует на ОАЭ за поддержку главы ЛНА Хафтара, Турция занимается переброской военных сил в Ливию почти сразу после окончания международной конференции в Берлине.

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Автор: Роман Самойлов
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