МИД РФ не исключает нового приезда Хафтара в Москву

МИД РФ не исключает нового приезда маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву. Об этом заявил замглавы российского ведомства, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Предыдущий визит Хафтара в российскую столицу состоялся 13 января, когда в Москве прошли мирные переговоры с участием главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и представителей Турции. После этого Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, где сообщил, что готов приехать в РФ для продолжения диалога по Ливии и поблагодарил российского лидера за поддержку.