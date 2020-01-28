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 Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

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 Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности
11:05   28 Января 2020
Весь мир

МИД РФ не исключает нового приезда Хафтара в Москву

МИД РФ не исключает нового приезда Хафтара в Москву

МИД РФ не исключает нового приезда маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву. Об этом заявил замглавы российского ведомства, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Предыдущий визит Хафтара в российскую столицу состоялся 13 января, когда в Москве прошли мирные переговоры с участием главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и представителей Турции. После этого Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, где сообщил, что готов приехать в РФ для продолжения диалога по Ливии и поблагодарил российского лидера за поддержку.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #ливия #мид рф #весь мир #хафтар

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