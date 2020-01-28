Карантин объявили в лицее Белгорода после вспышки пневмонии у детей

Санитарные врачи закрыли на карантин один из лицеев Белгорода, где девять учеников заболели пневмонией. Об этом во вторник, 28 января, сообщил представитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По его словам, вспышку пневмонии зарегистрировали в лицее №32​​​.

«Всего зарегистрировано девять детей, заболевших внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии», — добавили в Роспотребнадзоре по Белгородской области.

По информации управления, заболевших детей госпитализировали. Учеников осмотрят врачи детской областной клинической больницы. Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области проводят в школе санитарно-эпидемиологическое расследование, исследуют температуру воздуха в классах и проверяют воду как питьевую, так и бутилированную.

Главный государственный санитарный врач по Белгородской области приостановил работу школы с 27 января по 5 февраля, чтобы внебольничная пневмония не распространилась среди учащихся.