Воробьев подписал рекомендацию комиссии о помиловании Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии по статье о контрабанде наркотиков.

Накануне израильтянка подала прошение президенту о помиловании. Подмосковная комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ее ходатайство.

Гражданку Израиля и США задержали в Шереметьеве в апреле 2019 года. Иссахар летела из Дели в Тель-Авив, но проверяющие нашли у нее 9,6 граммов гашиша.

Во время недавнего визита в Израиль, президент РФ Владимир Путин встречался с матерью Иссахар вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Российский глава заверил ее, что «все будет хорошо»