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 Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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11:11   28 Января 2020
Россия

Воробьев подписал рекомендацию комиссии о помиловании Иссахар

Воробьев подписал рекомендацию комиссии о помиловании Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии по статье о контрабанде наркотиков.

Накануне израильтянка подала прошение президенту о помиловании. Подмосковная комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ее ходатайство.

Гражданку Израиля и США задержали в Шереметьеве в апреле 2019 года. Иссахар летела из Дели в Тель-Авив, но проверяющие нашли у нее 9,6 граммов гашиша.

Во время недавнего визита в Израиль, президент РФ Владимир Путин встречался с матерью Иссахар вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Российский глава заверил ее, что «все будет хорошо»

 

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Автор: Арсений Аскольский
#воробьев #израиль #помилование

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