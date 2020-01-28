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11:07   28 Января 2020
Россия

Два подростка погибли под завалами снега и породы в Оренбургской области

Два подростка погибли под завалами снега и породы в Оренбургской области

Уголовное дело возбуждено в Оренбургской области где в минувшее воскресенье, 26 января, двух детей засыпало снегом и породой, в результате чего они погибли.

Как сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета, двое 13-летних мальчиков в воскресенье отпросились у родителей гулять, после чего не вернулись домой. В ходе организованных поисков тела ребят были найдены под осыпью искусственного отвала породы со снегом.

Родители погибших детей вызвали на место происшествия полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в рамках возбужденного дела следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Два подростка погибли под завалами снега и породы в Оренбургской области

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Автор: Александр Люблинский
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