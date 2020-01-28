Десять туристов из Китая госпитализированы в Турции с подозрением на коронавирус, сообщают власти провинции Аксарай.

Известно, что китайские туристы совершали поездку по Каппадокии, в этот момент у одного из них появились первые симптомы заболевания. Вместе с ним госпитализировали еще девятерых китайцев из числа туристов, а также водителя автобуса и гида, которые являются турками. Все они непосредственно контактировали с возможным заболевшим.

Сейчас у всех госпитализированных взяли анализы, их направили в Минздрав Турции. Пока результаты не готовы, туристы и двое граждан Турции вынуждены будут находиться в специальном инфекционном отделении, пишет агентство DHA.

В результате заражения коронавирусом в Китае скончалось 106 человек, количество заболевших достигло 4515.