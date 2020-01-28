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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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10:57   28 Января 2020
Весь мир

Десять туристов из Китая госпитализированы в Турции с подозрением на коронавирус

Десять туристов из Китая госпитализированы в Турции с подозрением на коронавирус

Десять туристов из Китая госпитализированы в Турции с подозрением на коронавирус, сообщают власти провинции Аксарай.

Известно, что китайские туристы совершали поездку по Каппадокии, в этот момент у одного из них появились первые симптомы заболевания. Вместе с ним госпитализировали еще девятерых китайцев из числа туристов, а также водителя автобуса и гида, которые являются турками. Все они непосредственно контактировали с возможным заболевшим.

Сейчас у всех госпитализированных взяли анализы, их направили в Минздрав Турции. Пока результаты не готовы, туристы и двое граждан Турции вынуждены будут находиться в специальном инфекционном отделении, пишет агентство DHA.

В результате заражения коронавирусом в Китае скончалось 106 человек, количество заболевших достигло 4515.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #происшествия #чп #китай #весь мир #коронавирус

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