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11:14   28 Января 2020
Россия

Глава Чувашии Игнатьев уйдет с поста после скандалов с журналистами и госслужащими

Глава Чувашии Игнатьев уйдет с поста после скандалов с журналистами и госслужащими

Глава Чувашии Михаил Игнатьев  в скором времени уйдет в отставку, решение об этом уже принято, сообщает РБК со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю.

По словам источника, официальная отставка Игнатьева произойдет уже на этой или на следующей неделе. Сам же глава республики не отвечает на звонки редакции, а его пресс-секретарь Олег Сидоров отказался комментировать ситуацию.

На посту главы Чувашии Михаил Игнатьев находится с 2010 года, сейчас идет второй срок. Полномочия Игнатьева истекают в сентябре 2020 года.

Одной из причин отставки политика стала его крайняя непопулярность, а завершающими оказались два скандала: с журналистами и госслужащими. Так, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, приезжающих в республику, так как они начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». Свои слова он объяснил тем, что «смысл его речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили». 

Второй инцидент был связан уже с государственными служащими, а точнее  сотрудниками МЧС. Вручая ключи от новых автомобилей, глава региона, как обозначили местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». 

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Автор: Галина Кандинская
#отставка #чувашия #игнатьев

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