Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

 Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

 Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности
Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

Россия к январю 2020 года сократила экспорт зерна до 26 миллионов тонн

 Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Военные РФ провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

 Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности

Турция вновь перебрасывает военных в Ливию, нарушая международные договоренности
10:48   28 Января 2020
Россия

Аналитики прогнозируют рост цен на мясо и молоко в 2020 году

Аналитики прогнозируют рост цен на мясо и молоко в 2020 году

Рост цен на молочную продукцию и мясо на 12 процентов в этом году прогнозируют в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Главная причина — подорожание электричества, сырья, газа и других услуг, необходимых для производства.

Заместитель главы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина напомнила, что молочная продукция с ноября прошлого года включена в перечень товаров с обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». С июня 2020 года на всех молочных продуктах будет цифровая маркировка, что создаст дополнительную нагрузку на производителей.

В России также на пять-семь процентов могут вырасти цены на продукты, которые содержат пальмовое масло – это вафли, шоколад, чипсы, глазурь и печенье. Как сообщает аналитический центр, спрос на пальмовое масло в автомобильной и энергетической промышленности сильно вырос, а НДС на этот продукт повысился с октября 2019 года.

«Меркурий» — это система электронных сертификатов, которая заработала в России с 1 июля 2018 года. Она распространяется на некоторые готовые продукты животного происхождения и сельскохозяйственное сырье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #рост #цены #мясо #молочная продукция #молоко #подорожание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...