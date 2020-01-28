Рост цен на молочную продукцию и мясо на 12 процентов в этом году прогнозируют в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Главная причина — подорожание электричества, сырья, газа и других услуг, необходимых для производства.

Заместитель главы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина напомнила, что молочная продукция с ноября прошлого года включена в перечень товаров с обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». С июня 2020 года на всех молочных продуктах будет цифровая маркировка, что создаст дополнительную нагрузку на производителей.

В России также на пять-семь процентов могут вырасти цены на продукты, которые содержат пальмовое масло – это вафли, шоколад, чипсы, глазурь и печенье. Как сообщает аналитический центр, спрос на пальмовое масло в автомобильной и энергетической промышленности сильно вырос, а НДС на этот продукт повысился с октября 2019 года.

«Меркурий» — это система электронных сертификатов, которая заработала в России с 1 июля 2018 года. Она распространяется на некоторые готовые продукты животного происхождения и сельскохозяйственное сырье.