«Красное & Белое» проверяет утечку данных клиентов

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» проверяет сообщения об утечке данных ее клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Красное & Белое» также заверили, что тщательно следят за конфиденциальностью личных данных клиентов.

Ранее «Ведомости» написали, что база данных со списком участников программы лояльности сети находится в открытом доступе в Сети. В ней содержались ФИО, дата рождения и номер телефона порядка 17 миллионов человек.

При этом газета сомневается в подлинности данных: номера телефонов повторяются, также указаны несуществующие даты. Однако нескольким людям удалось дозвониться, они подтвердили, что имеют скидочную карту алкомаркета.

Сеть «Красное & Белое» основана Сергеем Студенниковым в 2006 году.