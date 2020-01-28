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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

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 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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10:53   28 Января 2020
Россия

«Красное & Белое» проверяет утечку данных клиентов

«Красное & Белое» проверяет утечку данных клиентов

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» проверяет сообщения об утечке данных ее клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Красное & Белое» также заверили, что тщательно следят за конфиденциальностью личных данных клиентов.

Ранее «Ведомости» написали, что база данных со списком участников программы лояльности сети находится в открытом доступе в Сети. В ней содержались ФИО, дата рождения и номер телефона порядка 17 миллионов человек.

При этом газета сомневается в подлинности данных: номера телефонов повторяются, также указаны несуществующие даты. Однако нескольким людям удалось дозвониться, они подтвердили, что имеют скидочную карту алкомаркета.

Сеть «Красное & Белое» основана Сергеем Студенниковым в 2006 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#утечка данных #красное и белое

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