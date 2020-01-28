«Рособоронэкспорт» подписал первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

Компания «Рособоронэкспорт» подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т, об этом сообщил гендиректор Александр Михеев.

По словам Михеева, за границу будут поставлены многоцелевые вертолеты Ми-38Т, при этом с какой страной заключен контракт и на какое количество машин, не сообщается.

Глава компании назвал вертолеты уникальными в своем сегменте. Как отметил Александр Михеев, новый продукт российского вертолетостроения выведен на мировой рынок в рекордно короткие сроки.

«Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих», — подчеркнул глава «Рособоронэкспорта».

Глава компании также рассказал, что «Рособоронэкспорт» отрабатывает другие заявки на вертолеты со стороны иностранных партнеров.