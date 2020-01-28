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10:28   28 Января 2020
Россия

Московский детский сад эвакуировали из-за короткого замыкания

Московский детский сад эвакуировали из-за короткого замыкания

Почти 100 детей эвакуировали из детского сада на Большой Декабрьской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной эвакуации стало короткое замыкание в трансформаторе, возгорания не было.

«В детском саду на Большой Декабрьской улице произошло короткое замыкание в трансформаторе без горения», — сообщил источник.

По имеющейся информации пострадавших нет. Всего были эвакуированы 16 человек персонала детсада и 91 ребенок.

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Автор: Роман Самойлов
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