Московский детский сад эвакуировали из-за короткого замыкания

Почти 100 детей эвакуировали из детского сада на Большой Декабрьской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной эвакуации стало короткое замыкание в трансформаторе, возгорания не было.

«В детском саду на Большой Декабрьской улице произошло короткое замыкание в трансформаторе без горения», — сообщил источник.

По имеющейся информации пострадавших нет. Всего были эвакуированы 16 человек персонала детсада и 91 ребенок.