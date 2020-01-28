Роспотребнадзор сообщил, что в России нет больных с новым коронавирусом

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что в России не зарегистрированы больные с новым типом коронавируса из Китая. Было выявлено 103 заболевших с признаками вирусных инфекций, однако, ни у одного диагноз не подтвердился.

«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, девять — грипп В, три — парагрипп, в двух случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — заявила пресс-служба ведомства.

Комитет здравоохранения Китая сообщил, что по последним данным число зараженных новым коронавирусом превысило четыре с половиной тысячи человек. Летальный исход зарегистрирован в 107 случаях.