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10:19   28 Января 2020
Россия

Роспотребнадзор сообщил, что в России нет больных с новым коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что в России нет больных с новым коронавирусом

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что в России не зарегистрированы больные с новым типом коронавируса из Китая. Было выявлено 103 заболевших с признаками вирусных инфекций, однако, ни у одного диагноз не подтвердился.

«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, девять — грипп В, три — парагрипп, в двух случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — заявила пресс-служба ведомства.

Комитет здравоохранения Китая сообщил, что по последним данным число зараженных новым коронавирусом превысило четыре с половиной тысячи человек. Летальный исход зарегистрирован в 107 случаях.

 

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Автор: Роман Самойлов
#россия #вирус #роспотребнадзор #китай #заболевание #коронавирус

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