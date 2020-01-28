Китайским туристам на время запретили въезд в Россию

Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры на время останавливают прием организованных групп китайских туристов в связи с распространением в Китае эпидемии коронавируса.

Сообщение РСТ во вторник приводит агентство ТАСС.

Как отмечает ведомство, ранее китайские власти из-за вспышки нового типа коронавируса ограничили отправку организованных групп туристов за границу. Последние китайские туристы прибыли в Россию в понедельник, 27 января. С 28 января прием в РФ туристов из Китая полностью прекращен.

Как отмечается, в Китае распоряжение о приостановке отправки за рубеж туристических групп не было централизованным, Пекин спустил данное распоряжение региональным властям, чтобы там уже на местном уровне принимались соответствующие решения.

«В каких-то провинциях все происходило быстро, в других — медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — пояснили в РСТ.

Также уточняется, что те группы китайских туристов, которые уже находятся в России, не станут раньше времени заканчивать поездку.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса в Китае началась в конце декабря 2019. К настоящему моменту новый вирус обнаружен у 4 515 человек, при этом 106 заболевших скончались.