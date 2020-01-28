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10:28   28 Января 2020
Россия

Россияне побили рекорд по автокредитам в 2019 году

Россияне побили рекорд по автокредитам в 2019 году

Россияне в 2019 году купили почти половину новых машин (45 процентов) в кредит. Средний размер автокредита  увеличился почти на десять процентов и достиг 769 тысяч рублей. Это рекордный показатель за последние шесть лет.

Всего за минувший год было выдано 947,3 тысячи кредитов на новые и подержаные автомобили. Их суммарный объем достиг 746,45 миллиарда рублей — на 18,9 процента выше, чем в 2018 году.

Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат». Они охватывают почти 100 процентов сегмента автокредитования.

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Автор: Арсений Аскольский
#автомобиль #кредит

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