Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП — системе гарантированного пенсионного плана. Таковы итоги исследования компании FinExpertiz, сообщает газета «Известия».

При ГПП в среднем пенсия россиян вырастет на 16 с половиной тысяч рублей. Эксперты получили данные, рассчитав их из месячного платежа по ГПП в размере шести процентов от дохода на протяжении 30 лет. Наибольшую прибавку при такой системе получат жители Москвы, Сахалина, наименьшую — в Тыве и Карачаево-Черкессии.

Эксперты отмечают, что в расчеты заложили доходность в размере 6,7 процента годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.

Гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет гражданам РФ самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. ГПП является системой добровольных пенсионных накоплений.