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Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
Госдеп США организовал четвертый рейс из Китая для эвакуации 200 человек

Госдеп США организовал четвертый рейс из Китая для эвакуации 200 человек

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10:14   28 Января 2020
Весь мир

Госдеп США организовал четвертый рейс из Китая для эвакуации 200 человек

Госдеп США организовал четвертый рейс из Китая для эвакуации 200 человек

Около 200 граждан США – дипломаты и члены их семей – будут эвакуированы во вторник из китайского города Ухань, в котором произошла вспышка нового типа коронавируса.

Как сообщает издание Wall Street Journal, Госдепартамент США распространил соответствующее уведомление о том, что во вторник в закрытый аэропорт Уханя прибудет самолет, который возьмет на борт порядка 230 американских граждан и быстро вылетит в города Онтарио в штате Калифорния. Всех американцев перед отлетом из Уханя проверят на наличие симптомов коронавируса. А также во время перелета в США на борту будут находится медики для наблюдения за состоянием пассажиров.

При этом, как отмечается, в Ухане на данный момент находится около тысячи американцев.

Госдеп США организовал четвертый рейс из Китая для эвакуации 200 человек

Согласно последним официальным данным, которые озвучил департамент здравоохранения Китая, число заболевших пневмонией, которая вызывается новым типом коронавируса, составляет 4515 человек, из которых 106 человек уже умерли. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонгонге, Тайване, Макао, Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, а также в США, Канаде, Австралии и Франции. Во вторник утром минздрав Германии сообщил, что подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса в ФРГ.

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Автор: Александр Люблинский
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