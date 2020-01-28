Лжеминирования в Москве продолжаются, но уже с нового почтового адреса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Новая волна лжеминирований в российской столице продолжилась в пятницу, 24 января, за день до этого ФСБ сообщила о том, что Роскомнадзор заблокировал сервис, с которого поступали тысячи ложных сообщений по всей стране.

Сейчас лжеминеры нашли новый сервис по отправке электронных писем, он находится в Швейцарии. В понедельник, 27 января, от действий хулиганов пострадали более 700 учреждений столицы, куда поступили сообщения о якобы заложенной бомбе. Спасатели проверили все объекты, ни один из них заминированным не оказался.

Проверено более 200 школ и детских садов, 15 больниц, а также все существующие в Москве станции метро, несколько гостиниц и ТРЦ. Хулиганы в 15 раз за месяц «минируют» храм Христа Спасителя.

Волна лжеминирований в России началась в конце ноября 2019 года. За это время только в Москве и Петербурге эвакуировали 1,55 миллиона человек. В Биробиджане во время эвакуации детского сада стало плохо пожилой воспитательнице, она скончалась.