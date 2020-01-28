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 Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП

Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП
Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

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9:45   28 Января 2020
Россия

Лжеминирования в Москве продолжаются, но уже с нового почтового сервиса

Лжеминирования в Москве продолжаются, но уже с нового почтового сервиса

Лжеминирования в Москве продолжаются, но уже с нового почтового адреса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Новая волна лжеминирований в российской столице продолжилась в пятницу, 24 января, за день до этого ФСБ сообщила о том, что Роскомнадзор заблокировал сервис, с которого поступали тысячи ложных сообщений по всей стране.

Сейчас лжеминеры нашли новый сервис по отправке электронных писем, он находится в Швейцарии. В понедельник, 27 января, от действий хулиганов пострадали более 700 учреждений столицы, куда поступили сообщения о якобы заложенной бомбе. Спасатели проверили все объекты, ни один из них заминированным не оказался.

Проверено более 200 школ и детских садов, 15 больниц, а также все существующие в Москве станции метро, несколько гостиниц и ТРЦ. Хулиганы в 15 раз за месяц «минируют» храм Христа Спасителя.

Волна лжеминирований в России началась в конце ноября 2019 года. За это время только в Москве и Петербурге эвакуировали 1,55 миллиона человек. В Биробиджане во время эвакуации детского сада стало плохо пожилой воспитательнице, она скончалась.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #петербург #чп #общество #лжеминирование

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