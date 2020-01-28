Полиция Парижа разгоняет нелегальный лагерь мигрантов на севере города

Власти французской столицы объявили о ликвидации незаконного лагеря, который мигранты обустроили на севере Парижа.

Об этом говорится в официальном аккаунте префектуры Парижа в сети микроблогов Twitter. Там же отмечается, что из незаконного лагеря у въезда в Обервилье проводится эвакуация всех его обитателей, которым будет предоставлено временное убежище.

Début de l’opération d’évacuation et de mise à l’abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la porte d'Aubervilliers (#Paris19). pic.twitter.com/APi2vMSSTD — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

Напомним, в ноябре 2019 года французская полиция обнаружила 31 незаконного мигранта из Пакистана в грузовике, который было остановлен для досмотра в департаменте Парижские Альпы.