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 Полиция Парижа разгоняет нелегальный лагерь мигрантов на севере города

Полиция Парижа разгоняет нелегальный лагерь мигрантов на севере города
9:43   28 Января 2020
Весь мир

Полиция Парижа разгоняет нелегальный лагерь мигрантов на севере города

Полиция Парижа разгоняет нелегальный лагерь мигрантов на севере города

Власти французской столицы объявили о ликвидации незаконного лагеря, который мигранты обустроили на севере Парижа.

Об этом говорится в официальном аккаунте префектуры Парижа в сети микроблогов Twitter. Там же отмечается, что из незаконного лагеря у въезда в Обервилье проводится эвакуация всех его обитателей, которым будет предоставлено временное убежище.

 

Напомним, в ноябре 2019 года французская полиция обнаружила 31 незаконного мигранта из Пакистана в грузовике, который было остановлен для досмотра в департаменте Парижские Альпы.

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Автор: Александр Люблинский
#полиция #париж #общество #весь мир #лагерь беженцев #незаконные мигранты

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