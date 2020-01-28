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Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

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10:41   28 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Волонтер с Украины Ярина Черноуз на своей страничке в Facebook рассказала, как водитель автобуса Луганск — Киев на просьбу выключить сериал на русском высадил женщину и ее подругу на дороге.

«Нас двоих, волонтерку... и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино», — написала она.

Перед тем, как высадить девушек, по словам Черноуз, водитель предложил им поинтересоваться у других пассажиров, хотят ли они выключить сериал. В ответ на это пассажиры просто промолчали, а одна из женщин назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.

Компания Winew, которая владеет данным автобусом, позднее прокомментировала произошедшее, подчеркнув, что «шокирована поступком водителя» и добавила, что снабжает каждый рейс флешками с украинскими фильмами.

Конфликты на национальной почве, связанные с языком сегодня для Украины не редкость. К примеру, писательница Лариса Ницой начала скандалить из-за проводницы, которая говорила на русском. В свою очередь экс-депутат Ирина Фарион призывала к проявлению насилия по отношению к русскоязычным украинцам.

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Автор: Галина Кандинская
#украина

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