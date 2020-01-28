Число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 106 человек

Количество граждан Китая, скончавшихся от нового коронаавируса увеличилось до 106 человек, а число зараженных до 4515. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на китайские власти.

Ранее от портала «Ванъи» поступала информация со ссылкой на региональные официальные данные Китая о 4477 случаях заражения и 106 умерших.

Агентство Agence France-Presse предоставило данные, согласно которым за последние сутки в провинции Хубэй скончались 24 заразившихся. Издание сообщило, что за этот промежуток времени был зарегистрирован 1291 случай заражения.

«Ванъи» также отметило, что больше всего заболевших в провинции Хубэй, где вирусом поражены уже 2714 человек, а 47 скончались, а также административный центр провинции Ухань с 1590 зараженными и 42 погибшими.