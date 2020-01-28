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Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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9:28   28 Января 2020
Весь мир

Число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 106 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 106 человек

Количество граждан Китая, скончавшихся от нового коронаавируса  увеличилось до 106 человек, а число зараженных до 4515. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на китайские власти.

Ранее от портала «Ванъи» поступала информация со ссылкой на региональные официальные данные Китая о 4477 случаях заражения и 106 умерших. 

Агентство Agence France-Presse предоставило данные, согласно которым за последние сутки в провинции Хубэй скончались 24 заразившихся. Издание сообщило, что за этот промежуток времени был зарегистрирован 1291 случай заражения.

«Ванъи» также отметило, что больше всего заболевших в провинции Хубэй, где вирусом поражены уже 2714 человек, а 47 скончались, а также административный центр провинции Ухань с 1590 зараженными и 42 погибшими. 

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Автор: Галина Кандинская
#эпидемия #китай

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