Худяков рассказал о названии новой партии «Достойная жизнь»

Глава Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Роман Худяков рассказал, почему объединение получило именно такое название. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с презентации партии 28 января.

«Почему выбрали название всем понятно — народ устал, все мы хотим жить достойно. Название говорит само за себя», — отметил экс-депутат Госдумы.

По его словам, в высший совет «Достойной жизни» вошли почетные и ответственные люди. Он охарактеризовал свою команду, как достойную. Партия готова «сражаться за каждого избирателя».

«На эмблеме представлена карта России в золоте. Почему?, — спросил он и тут же ответил, — мы живем на золоте».

Военный инженер Николай Сердцев — член команды Худякова — поддержал спикера. Он подчеркнул, что россияне имеют право на достойную жизнь, согласно седьмой статье Конституции РФ.

«Выпало слово "достойную". Осталась тяжелая повседневная жизнь», — добавил он.

По его словам, партия хочет вернуть слово «достойная» в жизнь граждан, а также сделать образование, жилье и питание бесплатным.