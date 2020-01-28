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13:29   28 Января 2020
Россия

Худяков рассказал о названии новой партии «Достойная жизнь»

Худяков рассказал о названии новой партии «Достойная жизнь»

Глава Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Роман Худяков рассказал, почему объединение получило именно такое название. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с презентации партии 28 января.

«Почему выбрали название всем понятно — народ устал, все мы хотим жить достойно. Название говорит само за себя», — отметил экс-депутат Госдумы.

По его словам, в высший совет «Достойной жизни» вошли почетные и ответственные люди. Он охарактеризовал свою команду, как достойную. Партия готова «сражаться за каждого избирателя».

«На эмблеме представлена карта России в золоте. Почему?, — спросил он и тут же ответил, — мы живем на золоте».

Худяков рассказал о названии новой партии «Достойная жизнь»

Военный инженер Николай Сердцев — член команды Худякова — поддержал спикера. Он подчеркнул, что россияне имеют право на достойную жизнь, согласно седьмой статье Конституции РФ.

«Выпало слово "достойную". Осталась тяжелая повседневная жизнь», — добавил он.

По его словам, партия хочет вернуть слово «достойная» в жизнь граждан, а также сделать образование, жилье и питание бесплатным.

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Автор: Анна Манц
#партия #худяков #презентация

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