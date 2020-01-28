Ялтинский международный экономический форум в Крыму посетит делегация из Индии. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.

По словам Поклонской, на форум также приедут представители Туниса, Италии, Египта и Турции. Среди членов делегации из Индии — представители парламента и правительства страны. Поклонская заявила, что председатель парламента Индии лично пообещал ей отправить делегацию в Крым на форум.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) ежегодно проходит в Крыму. Его участниками становятся более четырех тысяч человек из ста стран мира. В этом году форум пройдет с 23 по 25 апреля.