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Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

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9:24   28 Января 2020
Россия

Ялтинский международный экономический форум в Крыму посетит делегация из Индии

Ялтинский международный экономический форум в Крыму посетит делегация из Индии

Ялтинский международный экономический форум в Крыму посетит делегация из Индии. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.

По словам Поклонской, на форум также приедут представители Туниса, Италии, Египта и Турции. Среди членов делегации из Индии — представители парламента и правительства страны. Поклонская заявила, что председатель парламента Индии лично пообещал ей отправить делегацию в Крым на форум.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) ежегодно проходит в Крыму. Его участниками становятся более четырех тысяч человек из ста стран мира. В этом году форум пройдет с 23 по 25 апреля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #политика #поклонская #индия #ямэф

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