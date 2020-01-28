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9:05   28 Января 2020
Россия

Бизнес-омбудсмены в регионах смогут получить статус защитника для работы в суде

Бизнес-омбудсмены в регионах смогут получить статус защитника для работы в суде

Бизнес-омбудсмены в регионах смогут получить статус защитника для работы в суде, такую инициативу прорабатывает член совета Федерации Владимир Кравченко. По его словам, уполномоченным по правам предпринимателей необходимо установить статус защитника, тогда они смогут представлять интересы бизнесменов в суде.

Сенатор говорит, что если инициативу утвердят, то изменения в законе появятся уже в 2020 году, в бизнес-омбудсмены смогут выступать в суде в новой роли с начала 2021 года.

«Выезжая в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности, мы получали подтверждения, что такая мера необходима. Региональные уполномоченные говорят, что дополнительные права позволят более эффективно защищать интересы бизнеса», — передает слова Кравченко «Парламентская газета».

Бизнес-омбудсмены в регионах смогут получить статус защитника для работы в суде

По словам сенатора, российские предприниматели, против которых возбуждены дела, смогут получать квалифицированную помощь не только адвокатов, но и региональных бизнес-омбудсменов, у которых есть обширный багаж правоприменительной практики.

В Госдуме инициативу Кравченко поддержали, но с небольшими поправками. В частности, депутат Николай Арефьев считает, что нужно вносить изменения не в один документ, а сразу в несколько. Парламентарий привел в пример закон об адвокатуре и судебно-процессуальный кодекс.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #бизнес #кравченко

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