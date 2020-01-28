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Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

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8:45   28 Января 2020
Весь мир

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает администрация турецкого лидера.

В ходе телефонного общения американский президент выразил Эрдогану соболезнования в связи со случившимся на минувшей неделе землетрясением. Трамп заявил, что США поддерживают Турцию. Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения Вашингтона и Анкары, а также вопросы Сирии и Ливии.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла унесло 41 жизнь, подземные толчки ощущались не только в Турции, но и Израиле, Сирии и Ираке. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров около провинции Элязыг, также пострадали жители провинции Малатья.

В минувшую субботу, 24 января, президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп #весь мир

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