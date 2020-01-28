Роскачество выпустило советы, как не попасться мошенникам и уберечь персональные данные

Роскачество выпустило рекомендации о том, как не попасть на уловки мошенников и уберечь свои персональные данные. Советы выпущены в Международный день защиты данных.

В ведомстве отмечают, что при онлайн-переводе денег необходимо проверять дату регистрации домена при помощи Whois-сервисов. Если регистрация домена произошла две недели назад или менее, то свои данные на таком сайте вводить не стоит, так как это могут оказаться мошенники.

Также специалисты говорят, что ни в коем случае нельзя переводить деньги, если вам говорят, что вы что-то выиграли. Для получения приза, других наград и компенсаций переводы со стороны получателя не нужны.

Кроме того, при переводе денег на каком-либо сайте стоит обратить внимание на адресную строку. Безопасным является тот сайт, ссылка на который начинается с символов https, а рядом стоит «замочек».

Кроме того, эксперты настоятельно не рекомендуют совершать денежные переводы, находясь в кафе, ресторанах, отелях или транспорте, когда вы подключены к публичным Wi-Fi-сетям.