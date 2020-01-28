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8:05   28 Января 2020
Россия

Жители Камчатки ощутили афтершок от землетрясения в Тихом океане

Жители Камчатки ощутили афтершок от землетрясения в Тихом океане

Жители Камчатки ощутили афтершок от землетрясения в Тихом океане, магнитуда которого составила 5,5 балла. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в океане произошло во вторник, 28 января, днем по местному времени. Эпицентр находился в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине в 48 километров. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки силой в три балла, что, скорее всего, является афтершоком землетрясения.

В МЧС отметили, что пострадавших и разрушений нет, сотрудники ведомства обследуют здания, передает РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #землетрясение #тихий океан #камчатка #петропавловск-камчатский

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