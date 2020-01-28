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8:01   28 Января 2020
Россия

Пассажирский самолет из Иркутска не смог приземлиться в Узбекистане

Пассажирский самолет из Иркутска не смог приземлиться в Узбекистане

Самолет авиакомпании «Ираэро», выполнявший рейс из Иркутска в Узбекистан, не смог приземлиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Воздушное судно Sukhoi Superjet 100, вылетевшее из Иркутска, должно было приземлиться в городе Карши. Однако, из-за тумана самолет ушел на запасной аэродром в Ташкенте. О точном числе пассажиров на борту не сообщается.

Авиаперевозчик «Ираэро» основан в 1999 году. Базируется в аэропорту Иркутска. Компания выполняет рейсы в более чем 40 российских городов. В парке авиакомпании 25 воздушных судов.

В понедельник сообщалось, что самолет Хабаровск - Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о бомбе. На борту находились 262 пассажира и десять членов экипажа.

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Автор: Олег Королев
#самолет #иркутск

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