Посольство РФ обсуждает с КНР возможность выезда россиян из Хубэя

Российское посольство в Пекине обсуждает с Китаем организацию выезда граждан РФ из провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает посольство РФ в КНР.

Ранее пресс-атташе посольства Георгий Егоров сообщил, что на территории провинции Хубэй находятся 140 россиян.

В заявлении диппредставительства говорится, что в связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, российские дипломаты контактируют с китайской стороной для уточнения возможности выезда россиян с данной территории.

Уточняется, что местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в провинции. На текущий момент Пекин исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания. Иностранцам рекомендуется неукоснительно соблюдать необходимые меры.

Дипмиссия отмечает, что на всех уровнях административного управления предпринимаются все меры для ограничения распространения вируса. Жители городов снабжаются продуктами питания, а также предметами первой необходимости.